Тосун попрощался с болельщиками "Бешикташа" и перейдет в "Эвертон"

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Тосун попрощался с болельщиками "Бешикташа" и перейдет в "Эвертон"
Нападающий "Бешикташа" Дженк Тосун переходит в "Эвертон", сообщил журналист Серджан Дикме в своем твиттере.

Футболист попрощался с болельщиками стамбульского клуба после матча с "Османлыспором" в Кубке Турции (4:1).

В субботу форвард отправится в Англию, чтобы подписать контракт с мерсисайдцами.

Фото: Форвард прощается с фанатами.

Сумма трансфера 26-летнего Тосуна составит 22 миллиона евро. 

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