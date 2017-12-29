Тосун попрощался с болельщиками "Бешикташа" и перейдет в "Эвертон"



Нападающий "Бешикташа" Дженк Тосун переходит в "Эвертон", сообщил журналист Серджан Дикме в своем твиттере.

Футболист попрощался с болельщиками стамбульского клуба после матча с "Османлыспором" в Кубке Турции (4:1).

В субботу форвард отправится в Англию, чтобы подписать контракт с мерсисайдцами.

Фото: Форвард прощается с фанатами .

Сумма трансфера 26-летнего Тосуна составит 22 миллиона евро.

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