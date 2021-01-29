Тосун сделал выбор между ЦСКА и "Бешикташем"

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Тосун сделал выбор между ЦСКА и "Бешикташем"

Форвард "Эвертона" Дженк Тосун выбрал предпочтительный вариант продолжения карьеры.

29-летнему футболисту поступили предложения от ЦСКА и "Бешикташа". Несмотря на то, что "ириски" уже договорились с армейцами, сам нападающий отдаёт предпочтение возвращению в турецкий клуб.

"Если "Эвертон" и "Бешикташ" договорятся, я готов вернуться и внести свой вклад в результаты команды в оставшихся матчах сезона. Если клубы согласуют сделку, для меня это не станет проблемой", - приводит слова игрока NTV Spor.

В текущем сезоне Тосун сыграл за "Эвертон" 7 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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