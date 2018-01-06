Тосун стал игроком "Эвертона"

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Тосун стал игроком "Эвертона"

"Эвертон" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Бешикташа" Дженка Тосуна.

Сумма трансфера составила 27 миллионов евро. 26-летний турок заключил с "ирисками" контракт до лета 2022 года.

Тосун выступал за "Бешикташ" с 2014 года, сыграл 142 матча и забил 64 гола. За сборную Турции сыграл 25 матчей и забил 8 голов.

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