Тосун стал первым с 2008 года турком, оформившим дубль в матче АПЛ

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Тосун стал первым с 2008 года турком, оформившим дубль в матче АПЛ

Нападающий "Эвертона" Дженк Тосун дважды поразил ворота "Сток Сити" в матче 31-го тура АПЛ.

Как сообщает Opta, форвард "ирисок" стал первым за десять лет турком, оформившим дубль в игре Премьер-лиги.

Напомним, что в 2008 году два гола в матче АПЛ забивал полузащитник Тунджай Шанли, выступавший тогда за "Мидлсбро". | http://soccernews.ru

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