Тосун вместо ЦСКА перейдет в турецкий клуб

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Тосун вместо ЦСКА перейдет в турецкий клуб

Переход нападающего "Эвертона" Дженка Тосуна в ЦСКА не состоится.

"Мы только что согласовали переход Тосуна в "Бешикташ". Да, мы действительно вели переговоры с ЦСКА, но все же Дженк решил вернуться в Турцию", - приводит слова агента игрока Metaratings.ru.

"Эвертон" приобрел Тосуна у "Бешикташа" в 2018 году за 22,5 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету футболиста один забитый гол в семи играх.

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