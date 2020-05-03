"Тоттенхэм" активно интересуется Ракитичем

"Тоттенхэм" интересуется полузащитником "Барселоны" Иваном Ракитичем. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



По данным источника, в игроке также заинтересован "Тоттенхэм", "Севилья", "Атлетико", "Милан" и "Ювентус". Однако не все готовы заплатить за игрока требуемую "Барселоной" сумму.



Контракт хорвата с каталонским клубом рассчитан до лета нынешнего года. В текущем розыгрыше Ракитич в 30 матчах сделал 4 результативные передачи.



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