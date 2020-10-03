"Тоттенхэм" арендовал нападающего "Бенфики"

Лондонский "Тоттенхэм" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Бенфики" Карлоса Винисиуса.

"Шпоры" взяли в аренду 25-летнего футболиста до конца сезона 2020/21.

За новую команду бразильский нападающий будет выступать под номером "45".

Винисиус защищает цвета "Бенфики" с лета 2019 года, сыграл 49 матчей, забил 24 гола и сделал 13 ассистов. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

Не пропустите: "Тоттенхэм" хочет усилиться нападающим "Борнмута". | http://soccernews.ru