"Тоттенхэм" арендовал нападающего "Бенфики"

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"Тоттенхэм" арендовал нападающего "Бенфики"

Лондонский "Тоттенхэм" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Бенфики" Карлоса Винисиуса.

"Шпоры" взяли в аренду 25-летнего футболиста до конца сезона 2020/21.

За новую команду бразильский нападающий будет выступать под номером "45".

Винисиус защищает цвета "Бенфики" с лета 2019 года, сыграл 49 матчей, забил 24 гола и сделал 13 ассистов. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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