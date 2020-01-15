"Тоттенхэм" арендовал полузащитника "Бенфики" Фернандеша

Теги тоттенхэмжедсон фернандештрансферы

"Тоттенхэм" арендовал полузащитника "Бенфики" Фернандеша"Тоттенхэм" арендовал полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на 18 месяцев. В контракте присутствует опция выкупа за 65 миллионов евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcome to Spurs, @gedson_83! #BemVindoGedson

Публикация от Tottenham Hotspur (@spursofficial)

В составе лондонцев футболист будет играть под 30 номером.

21-летний Фернандеш в нынешнем сезоне участвовал в 13 матчах, сделав 1 ассист.

А еще: Моуринью прокомментировал возможный уход из "Тоттенхэма" Эриксена| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" вернул тренера, с которым стал чемпионом России в 2017 году

"Спартак" вернул тренера, с которым стал чемпионом России в 2017 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 21 61
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 47
3 Лестер Сити Лестер Сити 22 45
4 Челси Челси 22 39
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 34
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 22 32
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 31
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 30
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 29
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 28
11 Эвертон Эвертон 22 28
12 Саутгемптон Саутгемптон 22 28
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 26
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 24
15 Бернли Бернли 22 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 22
17 Уотфорд Уотфорд 22 22
18 Астон Вилла Астон Вилла 22 21
19 Борнмут Борнмут 22 20
20 Норвич Сити Норвич Сити 22 14
Полная таблица

топ-5 тегов