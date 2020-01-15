"Тоттенхэм" арендовал полузащитника "Бенфики" Фернандеша

"Тоттенхэм" арендовал полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на 18 месяцев. В контракте присутствует опция выкупа за 65 миллионов евро.

В составе лондонцев футболист будет играть под 30 номером.

21-летний Фернандеш в нынешнем сезоне участвовал в 13 матчах, сделав 1 ассист.

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