"Тоттенхэм" - "Арсенал" - 1:0 (обзор)

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"Тоттенхэм" - "Арсенал" - 1:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Тоттенхэм 27 52
4 Ливерпуль 26 51
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 26 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
14 Кристал Пэлас 27 27
15 Суонси Сити 27 27
16 Саутгемптон 26 26
17 Ньюкасл Юнайтед 26 25
18 Сток Сити 27 25
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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