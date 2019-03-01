"Тоттенхэм" - "Арсенал": анонс и прогноз самого жаркого дерби Лондона в рамках 29 тура АПЛ

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"Тоттенхэм" - "Арсенал": анонс и прогноз самого жаркого дерби Лондона в рамках 29 тура АПЛ

"Тоттенхэм" – "Арсенал"

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Начало матча: 15:30

Главный арбитр: Энтони Тейлор

2 февраля на главной арене Великобритании "Уэмбли" состоится центральный матч 29 тура английской Премьер-Лиги, в котором "Тоттенхэм" примет "Арсенал". В первом круге самое горячее дерби британской столицы завершилось волевой, но в то же время сокрушительной победой "канониров" со счетом 4:2. Стоит сказать, что на сей раз ситуация обещает сложиться совсем по-другому, так как "шпоры" не любят проигрывать "Арсеналу" на своем поле и не делают этого с 2015 года.

Команда Маурисио Почеттино попала в очень неприятную ситуацию: буквально за 2 недели "шпоры" превратились с теневого претендента на чемпионство в команду, проигравшую 2 последние встречи и имеющую одну из худших форм в лиге. Игры против "Бернли" и "Челси" по своей сути не были проигрышными, однако тактические просчеты главного тренера и неожиданное попадание в точку с обратной стороны (Шон Дайч пытался прессинговать и побольше навешивать в штрафную, при том, что "Тоттенхэм" вышел играть с 3 центральными защитниками и не уделял достаточно внимания флангам; Маурисио Сарри перевернул свой стандартный "Саррибол" и теперь "шпорам" не нужно было закрывать Жоржиньо, в следствии чего появились совсем другие маневры для атаки). Главная пробоина в составе "Тоттенхэма" – отсутствие Дели Алли, который все еще восстанавливается от повреждения. Кроме него, участие в игре может не принять Эрик Дайер.

За счет 4 побед в последних 5 матчах "Арсенал" снова поднялся в первую четверку, и игра с "Тоттенхэмом" – это очередной экзамен на подлинность и актуальность амбиций игры в Лиге Чемпионов. Несмотря на неплохие результаты, игра подопечных Эмери все еще вызывает вопросы, особенно в плане оборонительной стратегии: из последних 10 матчах во всех турнирах "сухими" оказались только 3. В остальных случаях как минимум 1 пропущенный гол всегда был атрибутом "канониров" перед окончанием игры. Перед игрой с "Тоттенхэмом" Унаи Эмери имеет традиционно много проблем с составом. Помочь команде не смогут Роб Холдинг и Эктор Бельерин. Но куда больше игроков числится в списке "под вопросом", так как официальной информации о их состоянии здоровья нет. Под эту категорию попадают Косельны, Мэйтленд-Найлз и Колашинац.

Интересные факты перед противостоянием "Тоттенхэм" – "Арсенал"

"Шпоры" и "канониры" сыграли между собой 53 матча в рамках АПЛ: 20 поединков закончились в пользу "Арсенала", 12 игры остались за "Тоттенхэмом", еще 21 встреча завершилась вничью.

Если "Тоттенхэм" обыграет "Арсенал" в субботу, то выиграет 3 домашних матча кряду против "канониров" – впервые с 1961 года.

Если "Арсенал" обыграет "Тоттенхэм", то всего лишь 4 раз в истории АПЛ сможет выйти победителем сразу в 2 матчах сезона против "шпор" – ранее такое случалось в сезонах 2004/05, 2007/08 и 2013/14.

Если "Тоттенхэм" проиграет "Арсеналу", то впервые с ноября 2012 года потерпит поражение в трех матчах Премьер-Лиги кряду.

Харри Кейн установит новый рекорд АПЛ, если забьет на выходных. Ранее Кейн повторил достижение Эммануэля Адебайора, который забил 8 голов в 13 противостояниях "Арсенала" и "Тоттенхэма". У Кейна 8 матчей и 8 голов.

"Тоттенхэм" еще ни разу не сыграл вничью в текущем сезоне АПЛ.

Ориентировочные составы

"Тоттенхэм": Льорис – Алдервейрелд, Санчес, Вертонген – Орье, Сиссоко, Уинкс, Роуз – Эриксен – Кейн, Сон.

"Арсенал": Лено – Сократис, Косельны, Мустафи – Мэйтленд-Найлз, Рэмзи, Торрейра, Джака, Колашинац – Ляказетт, Обамеянг.

Прогноз на матч "Тоттенхэм" – "Арсенал"

Букмекеры считают фаворитом противостояния хозяев поля. Коэффициент на победу "Тоттенхэма" составляет 2,06, в то время как на "Арсенал" дают 3,7. Такой же коэффициент действует и на ничью.

Вероятность того, что матч получится унылым и скучным по игре(!) весьма низкая. Другое дело – голы. На бумаге их должно быть много, так как только в одном матче из 5 последних клубы забивали меньше двух. Ситуацию подкрепляет еще и тот факт, что "Арсенал" – 9 команда лиги в плане защитных действий и пропускает в среднем больше 1,3 голов за матч. Наша редакция ставит на общую победу "Тоттенхэма" и советует поставить на то, что "шпоры" смогут отличится на домашнем стадионе как минимум дважды.

Прогноз Soccernews: индивидуальный тотал "Тоттенхэма" больше 1,5 (1,7)

Игорь Малиенко soccernews.ru

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 28 56
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 52
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 28 40
9 Эвертон Эвертон 28 36
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11 Лестер Сити Лестер Сити 28 35
12 Борнмут Борнмут 28 34
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