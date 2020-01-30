"Тоттенхэм", "Арсенал" и "Эвертон" поборются за полузащитника "Саутгемптона"

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"Тоттенхэм", "Арсенал" и "Эвертон" поборются за полузащитника "Саутгемптона"

Хавбек "Саутгемптона" Пьер-Эмиль Хейбьерг заинтересовал более статусные клубы АПЛ, утверждает Sky Sports.

По сведениям издания, датский хавбек привлёк внимание "Тоттенхэма", "Арсенала" и "Эвертона".

"Шпоры" хотят заполучить 24-летнего полузащитника до конца января, однако тренерский штаб "Саутгемптона" выступает против расставания с одним из лидеров команды посреди сезона.

Хейбьерг выступает за "святых" с 2016 года, сыграл 123 матча, забил 5 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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