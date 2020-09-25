"Тоттенхэм" автоматически прошёл в 1/8 финала Кубка английской лиги
Лондонскому "Тоттенхэму" не пришлось играть свой матч 1/16 финала Кубка английской лиги против "Лейтон Ориент".
"Шпорам" присудили победу, поскольку их соперник не смог принять участие в игре из-за вспышки коронавируса.
Таким образом, "Тоттенхэм" в ближайший вторник встретится с "Челси".
С другими парами 1/8 финала турнира можно ознакомиться по ссылке.
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
|12
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|27
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|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18