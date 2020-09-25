"Тоттенхэм" автоматически прошёл в 1/8 финала Кубка английской лиги

Лондонскому "Тоттенхэму" не пришлось играть свой матч 1/16 финала Кубка английской лиги против "Лейтон Ориент".

"Шпорам" присудили победу, поскольку их соперник не смог принять участие в игре из-за вспышки коронавируса.

Таким образом, "Тоттенхэм" в ближайший вторник встретится с "Челси".

С другими парами 1/8 финала турнира можно ознакомиться по ссылке.

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