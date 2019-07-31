"Тоттенхэм" - "Бавария": составы команд на финальный матч Audi Cup

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"Тоттенхэм" - "Бавария": составы команд на финальный матч Audi Cup

Тренерские штабы "Баварии" и "Тоттенхэма" опубликовали стартовые составы на матч финала турнира Audi Cup.

Встреча состоится сегодня, 31 июля, в Мюнхене. Начало - в 21:30 (мск).

"Тоттенхэм": Уго Льорис, Кайл Уолкер-Питерс, Давинсон Санчес, Ян Вертонген, Дэнни Роуз, Гарри Уинкс, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Эрик Ламела, Жорж-Кевин Н'Куду, Лукас Моура.

"Бавария": Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Бенжамен Павар, Йонас Кель, Корентин Толиссо, Сарпит Сингх, Пауль Вилль, Альфонсо Дэвис, Риан Йохансон, Янн-Фите Арп, Александер Нолленбергер.

Ранее стало известно, что "Реал" обыграл "Фенербахче" и занял третье место в данном турнире.

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