"Тоттенхэм" - "Бавария": составы команд на финальный матч Audi Cup
Тренерские штабы "Баварии" и "Тоттенхэма" опубликовали стартовые составы на матч финала турнира Audi Cup.
Встреча состоится сегодня, 31 июля, в Мюнхене. Начало - в 21:30 (мск).
"Тоттенхэм": Уго Льорис, Кайл Уолкер-Питерс, Давинсон Санчес, Ян Вертонген, Дэнни Роуз, Гарри Уинкс, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Эрик Ламела, Жорж-Кевин Н'Куду, Лукас Моура.
"Бавария": Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Бенжамен Павар, Йонас Кель, Корентин Толиссо, Сарпит Сингх, Пауль Вилль, Альфонсо Дэвис, Риан Йохансон, Янн-Фите Арп, Александер Нолленбергер.
Ранее стало известно, что "Реал" обыграл "Фенербахче" и занял третье место в данном турнире.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19