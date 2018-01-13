"Тоттенхэм" без проблем разобрался с "Эвертоном"

В рамках 23-го тура АПЛ "Тоттенхэм" на своём поле разгромил "Эвертон" со счётом 4:0. Дублем в составе "шпор" отличился Харри Кейн, по одному голу в свой актив записали Сон Хын Мин и Кристиан Эриксен.

"Тоттенхэм" – "Эвертон" - 4:0

Голы: Сон Хын Мин, 26 - 1:0, Кейн, 47 - 2:0, Кейн, 59 - 3:0, Эриксен, 81 - 4:0.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Вертонген, Эриксен (Ламела, 87), Дембеле (Сиссоко, 82), Дайер (Ваньяма, 74), Алли, Сон Хын Мин, Кейн.

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Мартина, Кенни, Джагелка, Маккарти (Шнайдерлин, 72), Гуйе, Сигурдссон, Болази (Леннон, 57), Руни, Тосун (Кэлверт-Льюин, 62).

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