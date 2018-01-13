"Тоттенхэм" без проблем разобрался с "Эвертоном"

Теги тоттенхэмэвертонхарри кейнсон хын минкристиан эриксен

"Тоттенхэм" без проблем разобрался с "Эвертоном"

В рамках 23-го тура АПЛ "Тоттенхэм" на своём поле разгромил "Эвертон" со счётом 4:0. Дублем в составе "шпор" отличился Харри Кейн, по одному голу в свой актив записали Сон Хын Мин и Кристиан Эриксен.

"Тоттенхэм" – "Эвертон" - 4:0

Голы: Сон Хын Мин, 26 - 1:0, Кейн, 47 - 2:0, Кейн, 59 - 3:0, Эриксен, 81 - 4:0.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Вертонген, Эриксен (Ламела, 87), Дембеле (Сиссоко, 82), Дайер (Ваньяма, 74), Алли, Сон Хын Мин, Кейн.

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Мартина, Кенни, Джагелка, Маккарти (Шнайдерлин, 72), Гуйе, Сигурдссон, Болази (Леннон, 57), Руни, Тосун (Кэлверт-Льюин, 62).

Не пропустите: Кейн установил очередной рекорд "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Непростой выезд для команды Венгера: "Борнмут" против "Арсенала"

Непростой выезд для команды Венгера: "Борнмут" против "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов