"Тоттенхэм" близок к назначению Конте

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"Тоттенхэм" близок к назначению Конте Фото твиттер Tiempo de Juego

Экс-тренер "Интера" Антонио Конте близок к тому, чтобы стать тренером "Тоттенхэма".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны значительно продвинулись в переговорах. Итальянец обсуждает долгосрочное соглашение, статус проекта, зарплату и будущие трансферы.

Кроме того, бывший спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи может занять аналогичную должность в лондонском клубе.

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