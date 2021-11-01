"Тоттенхэм" близок к назначению Конте

Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен

Новым главным тренером лондонского "Тоттенхэма" может стать Антонио Конте, сообщает журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб обсуждает с итальянским специалистом контракт на полтора года. Если стороны договорятся, то Конте прилетит в Лондон уже сегодня, 1 ноября. На посту наставника "Тоттенхэма" итальянец может заменить Нуну Эшпириту Санту, который был уволен после серии неудовлетворительных результатов.

Ранее сообщалось, что Конте может возглавить "Манчестер Юнайтед", но манкунианцы еще не начинали с ним переговоры.

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