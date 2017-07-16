"Тоттенхэм" близок к подписанию аргентинского защитника

Защитник "Эстудиантеса" Хуан Фойт, скорее всего, продолжит карьеру в "Тоттенхэме", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "шпоры" ведут переговоры по трансферу 19-летнего аргентинца. Сумма сделки может составить 9 миллионов евро.

Фойт является воспитанником "Эстудиантеса", за основную команду "крысоловов" выступает с 2017 года, сыграл 8 матчей.

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