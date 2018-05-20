"Тоттенхэм" близок к подписанию хавбека "Барселоны"

Лондонский "Тоттенхэм" близок к подписанию полузащитника молодежной команды каталонской "Барселоны" Рики Пуига.

Как информирует sport.es, 18-летний хавбек "сине-гранатовых" стал одной из трансферных целей "шпор" на ближайшее лето. По сведениям издания, английский клуб серьезно продвинулся в переговорах с перспективным игроком относительно его возможного перехода.

Отметим, что ближайшим летом Пуиг станет свободным агентом, поэтому перейти в новый клуб он может совершенно бесплатно.

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