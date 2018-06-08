"Тоттенхэм" близок к подписанию нового хавбека

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"Тоттенхэм" близок к подписанию нового хавбека

Хавбек "Астон Виллы" Джек Грилиш летом может сменить клуб.

Как сообщает The Telegraph, игрок попал в сферу интересов "Тоттенхэма". Ориентировочная стоимость сделки составляет 45 миллионов евро.

По информации ресурса, на Грилиша также претендуют "Лестер" и "Манчестер Юнайтед".

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