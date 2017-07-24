"Тоттенхэм" близок к подписанию первого новичка

Теги тоттенхэмджереми тольянхоффенхайм

"Тоттенхэм" близок к подписанию первого новичкаЛондонский "Тоттенхэм" близок к подписанию защитника немецкого "Хоффенхайма" Джереми Тольяна, информирует The Sun.

По сведениям издания, сделка по 22-летнему защитнику может быть официально оформлена уже в течение ближайших дней. В новой команде чемпион Европы U-21 сего года должен стать заменой для Кайла Уокера, который перебрался в "Манчестер Сити".

В завершившемся сезоне Тольян забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за "Хоффенхайм".

Напомним, вчера в матче Международного кубка чемпионов "Тоттенхэм" обыграл ПСЖ. | soccernews.ru

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