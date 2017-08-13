"Тоттенхэм" близок к подписанию трансферной цели "Барселоны"

Теги тоттенхэмаяксдавинсон санчес

"Тоттенхэм" близок к подписанию трансферной цели "Барселоны"Лондонский "Тоттенхэм" близок к подписанию защитника амстердамского "Аякса" Давинсона Санчеса, информирует Sky Sports.

По сведениям источника, сделка между "шпорами" и нидерландским грандом по 21-летнему беку может быть завершена в течение ближайших нескольких дней. Трансфер перспективного колумбийца, который также входит в сферу интересов каталонской "Барселоны", обойдется англичанам в более чем 40 миллионов евро.

Напомним, ранее "Тоттенхэм" уже сделал предложение по Санчесу, которое позже было отклонено "Аяксом". | soccernews.ru

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