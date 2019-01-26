"Тоттенхэм" близок к подписанию трансферной цели "Реала" и "Барселоны"

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"Тоттенхэм" близок к подписанию трансферной цели "Реала" и "Барселоны"

Лондонский "Тоттенхэм" близок к подписанию полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "шпоры" могут обойти в гонке за 23-летним французом "Реал" и "Барселону", поскольку готовы купить его в январе за 23 миллиона евро.

ПСЖ устраивают такие условия, однако перед продажей хавбека парижский клуб хочет подыскать ему замену.

Напомним, что контракт Рабьо с французским грандом истекает летом 2019 года, после чего он станет свободным агентом.

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