"Тоттенхэм" близок к подписанию вингера ПСЖ

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"Тоттенхэм" близок к подписанию вингера ПСЖЛондонский "Тоттенхэм" заинтересован в подписании вингера французского ПСЖ Лукаса Моуры, информирует Marca со ссылкой на британские СМИ.

Сообщается, что "шпоры" намерены закрыть трансфер 25-летнего бразильца уже в самое ближайшее время.

В нынешнем сезоне Моура забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 6 играх за ПСЖ.

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