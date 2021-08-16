"Тоттенхэм" близок к подписанию защитника "Фиорентины"

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"Тоттенхэм" близок к подписанию защитника "Фиорентины"

Фото инстаграм Николы Миленковича

Центральный защитник "Фиорентины" Никола Миленкович может до закрытия летнего трансферного окна перебраться в Англию.

По информации Sky Sport Italia, "Тоттенхэм" близок к приобретению сербского футболиста за 18 миллионов евро.

Сам 23-летний балканец уже согласился присоединиться к "шпорам". Ранее сорвался его переход в "Вест Хэм".

В прошлом сезоне Миленкович сыграл за "Фиорентину" 37 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. 

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