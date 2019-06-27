"Тоттенхэм" близок к покупке 18-летнего нападающего

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"Тоттенхэм" близок к покупке 18-летнего нападающего

Форвард "Лидса" Джек Кларк находится в шаге от перехода в "Тоттенхэм", сообщает BBC.

По сведениям издания, клубы уже согласовали трансфер 18-летнего футболиста за 11,2 миллиона евро плюс бонусы.

В ближайшее время перспективный англичанин пройдёт медобследование для "шпор", после чего о сделке будет объявлено официально.

В минувшем сезоне Кларк сыграл за "Лидс" 25 матчей, забил 2 гола и 2 ассиста.

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