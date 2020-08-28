"Тоттенхэм" близок к покупке 34-летнего защитника

Защитник "Вулверхэмптона" Мэтт Доэрти близок к переходу в "Тоттенхэм".

По сведениям The Telegraph, "шпоры" договорились о покупке 34-летнего футболиста за 17 миллионов евро.

Доэрти выступает за "Вулверхэмптон" с 2013 года. Его соглашение с клубом действует до лета 2023 года.

В минувшем сезоне на счету Доэрти 7 голов и 9 ассистов в 50 играх.

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