"Тоттенхэм" близок к покупке игрока "Барселоны"

Теги тоттенхэмбарселонарафинья алькантара

"Тоттенхэм" близок к покупке игрока "Барселоны"

"Тоттенхэм" ведет переговоры о покупке бразильского полузащитника "Барселоны" Рафиньи, сообщает Calcio Insider.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за футболиста порядка 70 миллионов евро. 

Напомним, что во второй половине минувшем сезона 25-летний Рафинья выступал на правах аренды за "Интер", провел за клуб 18 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: "Тоттенхэм" включился в борьбу за Виду. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля

Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов