"Тоттенхэм" близок к покупке игрока "Барселоны"

"Тоттенхэм" ведет переговоры о покупке бразильского полузащитника "Барселоны" Рафиньи, сообщает Calcio Insider.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за футболиста порядка 70 миллионов евро.

Напомним, что во второй половине минувшем сезона 25-летний Рафинья выступал на правах аренды за "Интер", провел за клуб 18 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: "Тоттенхэм" включился в борьбу за Виду. | http://soccernews.ru