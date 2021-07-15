"Тоттенхэм" близок к покупке защитника "Болоньи"

Фото инстаграм Такехиро Томиясу

Центральный защитник "Болоньи" Такехиро Томиясу, скорее всего, продолжит карьеру в Англии.

По информации The Athletic, лондонский "Тоттенхэм" почти договорился о трансфере 22-летнего футболиста.

Ожидается, что "шпоры" заплатят за японца 17,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Томиясу сыграл за "Болонью" 33 матча и забил 2 гола.

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