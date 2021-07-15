"Тоттенхэм" близок к покупке защитника "Болоньи"

Теги тоттенхэмболоньятакехиро томиясутрансферы

"Тоттенхэм" близок к покупке защитника "Болоньи"

Фото инстаграм Такехиро Томиясу

Центральный защитник "Болоньи" Такехиро Томиясу, скорее всего, продолжит карьеру в Англии.

По информации The Athletic, лондонский "Тоттенхэм" почти договорился о трансфере 22-летнего футболиста.

Ожидается, что "шпоры" заплатят за японца 17,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Томиясу сыграл за "Болонью" 33 матча и забил 2 гола.

Не пропустите: "Тоттенхэм" сделал форварда "Саутгемптона" приоритетной целью на трансферное окно. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роббен окончательно завершил карьеру

Роббен окончательно завершил карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов