"Тоттенхэм" близок к приобретению 19-летнего английского таланта

Теги тоттенхэмфулхэмрайан сессеньонджошуа ономажорж-кевин нкудутрансферы

"Тоттенхэм" близок к приобретению 19-летнего английского таланта

Лондонский "Тоттенхэм" в ближайшее время усилится левым защитником "Фулхэма" Райаном Сессеньоном, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "шпоры" договорились о трансфере 19-летнего футболиста за 22,3 миллиона евро плюс бонусы.

Кроме того, в сделку могут быть включены хавбеки Джошуа Онома и Жорж-Кевин Нкуду.

Сессеньон является воспитанником "Фулхэма", за основную команду "дачников" выступает с августа 2016 года, с тех пор сыграл 120 матчей, забил 25 голов и сделал 18 ассистов.

Контракт игрока с клубом истекает следующим летом. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

Не пропустите: Себальос выбирает между двумя клубами. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Ханни покинул "Спартак"

Официально: Ханни покинул "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов