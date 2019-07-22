"Тоттенхэм" близок к приобретению 19-летнего английского таланта

Лондонский "Тоттенхэм" в ближайшее время усилится левым защитником "Фулхэма" Райаном Сессеньоном, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "шпоры" договорились о трансфере 19-летнего футболиста за 22,3 миллиона евро плюс бонусы.

Кроме того, в сделку могут быть включены хавбеки Джошуа Онома и Жорж-Кевин Нкуду.

Сессеньон является воспитанником "Фулхэма", за основную команду "дачников" выступает с августа 2016 года, с тех пор сыграл 120 матчей, забил 25 голов и сделал 18 ассистов.

Контракт игрока с клубом истекает следующим летом. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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