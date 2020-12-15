"Тоттенхэм" близок к продлению контракта с одним из лидеров команды



Лондонский "Тоттенхэм" в ближайшее время подпишет контракт с корейским нападающим Сон Хын Мином, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По сведениям источника, стороны находятся на финальной стадии переговоров. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года. Зарплата форварда вырастет до 11,5 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 28-летний Сон провел за "Тоттенхэм" 19 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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