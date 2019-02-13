"Тоттенхэм" - "Боруссия": анонс и прогноз матча 1/8 финала Лиги Чемпионов
"Тоттенхэм" – "Боруссия" Дортмунд
Стадион: "Уэмбли"
Начало матча: 23:00
Главный арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания)
13 января 1/8 финала Лиги Чемпионом продолжится еще двумя поединками, в одном из которых лондонский "Тоттенхэм" примет дортмундскую "Боруссию". Эти соперники встречались между собой всего лишь четырежды, и все эти встречи уместились в несколько прошлых сезонов. Впервые "шпоры" и "шмели" сошлись в 1/8 финала Лиги Европы 2015/16, где "Боруссия" выиграла два матча с общим счетом 5:1 и прошла в следующий раунд. Второй раз противостояние этих клубов увидел групповой этап прошлогодней Лиги Чемпионов, где уже "Тоттенхэм" дал своим соперникам прикурить – 3:1 и 1:2.
Амбиция "Тоттенхэма" как никогда высоки в текущем сезоне. Еще годом ранее "шпоры" имели отличный шанс выйти в четвертьфинал ЛЧ, но более опытный "Ювентус" знал свое дело и вырвал двухматчевую победу. Сейчас против лондонцев выйдет не столь классный соперник, который, однако, должен восприниматься со всей серьезностью. В чемпионате клуб тоже не все потерял. Даже несмотря на то, что "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" показывают невероятный ход, у "Тоттенхэма" все еще есть шанс вклиниться в чемпионскую гонку и обойти лидеров на последнем крутом повороте сезона. Интересно, что подопечные Почетинно являются одной из самых бьющих команд Лиги Чемпионов. В среднем они наносят 17,5 ударов за матч (напомним, что "шпоры" играли в группе с "Барселоной", "Интером" и ПСВ), и лишь 4 коллектива имеют результат получше. Главной проблемой нынешнего "Тоттенхэма" являются травмы. Из-за недавних повреждений матч, скорее всего, пропустят Кейн, Алли, Дайер и Ламела. Кроме того, не полностью понятна ситуация с двумя левыми защитниками – Дэвисом и Роузом.
"Тоттенхэм" не одинок в своих кадровых проблемах, ведь "Боруссия" тоже не может похвастаться идеальным подбором игроков. К матчу против "шпор" не подготавливаются Алькасер, Вайгль, Пищек и Ройс. Подопечные Люсьена Фавра очень сложно вошли в 2019 год. Лишь один матч "Боруссии" получился уверенным в плане игры – встреча против аутсайдера Бундеслиги "Ганновера" (5:1). Во всех остальных матчах "шмелей" непременно преследовали какие-то проблемы. И если "Лейпциг" с наскока обыграть удалось, то три последние встречи "Боруссии" завершились вничью. Особенно обидной стала последняя потеря очков во встрече с "Хоффенхаймом" при изначальном преимуществе 3:0.
Интересные факты перед противостоянием "Тоттенхэма" и "Боруссии"
"Тоттенхэм" и "Боруссия" еще ни разу не играли вничью. В 4 матчах этих команд было зафиксировано по 2 победы каждой из сторон.
"Тоттенхэм" еще никогда не выигрывал домашние матчи в плей-офф Лиги Чемпионов, при этом забивал лишь однажды в 3 матчах (1 ничья, 2 поражения).
"Тоттенхэм" проиграл лишь 2 из 10 домашних еврокубковых матча против немецких клубов.
"Боруссия" победила лишь в одном из 6 последних матчей плей-офф в еврокубках – в прошлом сезоне на стадии 1/16 Лиги Европы была бита "Аталанта" (3:2).
"Боруусия" проиграла 7 из 12 матчей против английских клубов в еврокубках (при 4 победах).
Ориентировочные составы
"Тоттенхэм": Льорис – Трипьер, Санчес, Алдервейрелд, Вертонген – Сиссоко, Трип, Уинкс – Эриксен – Сон, Льоренте.
"Боруссия": Бюрки – Хакими, Диалло, Загаду, Геррейро – Делейни, Витсель – Санчо, Филлип, Ларсен – Гётсе.
Прогноз на матч "Тоттенхэм" – "Боруссия"
Букмекеры считают "Боруссию" фаворитом на проход дальше, но конкретно в первом матче большинство ставит на "Тоттенхэм". Победа хозяев оценивается в коэффициент 2,1. На ничью дают 3,5. В случае победы "Боруссии" поставленные деньги можно умножить в 3,6 раза.
Активность команд в атаке, а также не самая надежная оборона (особенно это касается "Боруссии") сулит зрителям результативный матч. Есть все шансы увидеть, как минимум 3 забитых гола на "Уэмбли". Вариант с защитным стилем и удерживанием нужного счета вряд ли будет наблюдаться в связи с несоответствием философии команд под подобные хитрости (не в первом матче!), а потому вариант, что обе команды забьют тоже очень хорош для ставки.
Прогноз Soccernews: тотал 2,5 Б (1,8)
Игорь Малиенко | soccernews.ru
опрос
главное
-
Одному из лидеров ПСЖ грозит серьезное наказание от УЕФА
-
Машина для побед: легенда голландского футбола сравнил "Реал" и "Барселону"
-
Российский клуб разгромил обладателя Кубка Чемпионов-1986 со счетом 7:0 (видео)
-
"Краснодар" - "Байер": анонс и прогноз второго матча российских команд в плей-офф Лиги Европы 2018/19
-
Стало известно, почему Икарди лишили капитанской повязки
Лента новостей
-
Известный фанат "Зенита" оценил перспективы возможной работы Моуринью в России
-
Ушел из жизни легендарный советский футболист
-
Трансферная цель "Барселоны" и "Реала" стал рекордсменом Лиги Чемпионов
-
Рамос провел юбилейный матч за "Реал"
-
В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру
-
Чех рассказал, как он хочет завершить карьеру
-
"Зенит" готовит четвертый зимний трансфер
-
Одному из лидеров ПСЖ грозит серьезное наказание от УЕФА
-
"Аякс" - "Реал": Регилон и Бэйл - в основе королевского клуба
-
Владелец "Спартака" выделил крупную сумму на необычный проект
-
Классика: в "Спартаке" приняли громкое решение по игровой форме на следующий сезон
-
Спаллетти назвал неожиданную причину отсутствия Икарди в заявке на матч Лиги Европы
-
Яшин, Буффон, Нойер и остальные: элитный футбольный журнал назвал лучших вратарей в истории
-
Машина для побед: легенда голландского футбола сравнил "Реал" и "Барселону"
-
Два в одном: Неймар предстал в ярком супергеройском образе (фото)
-
Два английских топ-клуба нацелились на звезду "Барселоны"
-
Российский клуб разгромил обладателя Кубка Чемпионов-1986 со счетом 7:0 (видео)
-
"Краснодар" - "Байер": анонс и прогноз второго матча российских команд в плей-офф Лиги Европы 2018/19
-
Стало известно, почему Икарди лишили капитанской повязки
-
Стал известен формат футбольного матча в "Бутырке" с участием Мамаева
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4