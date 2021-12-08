"Тоттенхэм" будет просить АПЛ о переносе матча с "Брайтоном" из-за вспышки коронавируса в команде

Теги тоттенхэмкоронавирусбрайтон & хоув альбионапл

"Тоттенхэм" будет просить АПЛ о переносе матча с "Брайтоном" из-за вспышки коронавируса в команде

"Тоттенхэм" намерен обратиться к руководству АПЛ с просьбой о переносе игры 16-го тура АПЛ против "Брайтона".

По сведениям The Athletic, это связано со вспышкой коронавируса в команде. Ранее сообщалось, что шесть игроков "шпор" сдали положительные тесты на коронавирус.

Поединок против "Брайтона" должен пройти 12 декабря. В четверг, 9 декабря, "Тоттенхэм" должен встретиться с "Ренном" в рамках Лиги конференций.

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