"Тоттенхэм" - "Челси" - 1:2 (обзор)

Теги челситоттенхэм

"Тоттенхэм" - "Челси" - 1:2 (обзор)В центральном матче 2 тура английской Премьер-Лиги "Тоттенхэм" на своем поле уступил "Челси". Смотрите самые интересные моменты этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отомстить за унижение: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Эвертона"

Отомстить за унижение: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Хаддерсфилд Таун 2 6
3 Вест Бромвич Альбион 2 6
4 Уотфорд 2 4
5 Ливерпуль 2 4
6 Саутгемптон 2 4
7 Манчестер Сити 1 3
8 Тоттенхэм 1 3
9 Лестер Сити 2 3
10 Эвертон 1 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Бернли 2 3
13 Сток Сити 2 3
14 Суонси Сити 2 1
15 Челси 1 0
16 Борнмут 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 2 0
19 Кристал Пэлас 2 0
20 Вест Хэм Юнайтед 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов