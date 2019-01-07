"Тоттенхэм" - "Челси": анонс и прогноз первого полуфинального матча Кубка английской лиги

"Тоттенхэм" – "Челси"

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Начало матча: 23:00

Главный арбитр: Майкл Оливер

8 января на стадионе "Уэмбли" пройдет первый полуфинальный матч Кубка английской футбольной лиги, или, как его называют в Англии, Кубка Карабао ("Карабао" – тайский производитель энергетических напитков и спонсор турнира), в котором сойдутся две лондонские команды – "Тоттенхэм" и "Челси". В текущем сезоне команды уже встречались между собой в чемпионате. Здесь же, на "Уэмбли" "шпоры" разгромили "аристократов" со счетом 3:1, имея колоссальное игровое преимущество, и добыли очень важные 3 очка в борьбе не только за третье, но и за первое место. Напомним, что полуфиналы Кубка лиги состоят из двух противостояний. После битвы на главном стадионе Англии, команды ожидает встреча на "Стемфорд Бридж", которая состоится 22 января.

"Тоттенхэм" подходит к матчу в достаточно неплохом состоянии, хотя некоторые проблемы все же имеются. В первую очередь стоит обратить внимание на состав, где все игроки приступили к тренировкам на поле, но часть из них имели небольшие повреждения в прошлом, а потому физическая форма этих футболистов вызывает некоторые вопросы. Речь в первую очередь об Яне Вертонгене и Эрике Дайере, отсутствие которых может поломать планы Почетинно относительно "освежения" состава то ли по ходу игры, то ли непосредственно со старта. Не нужно забывать, что на выходных команду ждет очень сложная встреча против "Манчестер Юнайтед". Кстати, именно после нее расположение клуба покинет Сон, присоединившись к своей национальной сборной на Кубке Азии.

Маурицио Сарри должен учесть опыт встречи со "шпорами" в чемпионате, так как на подобных ошибках, даже после того злополучного матча, его ловила не одна команда. Другой вопрос, что у некоторых просто не хватило мастерства для конвертации неудач "аристократов" в собственное преимущество. Но это не отменяет того факта, что игра исключительно через Жоржиньо достаточно опасна и нефункциональна в английских реалиях. Кроме того, "Тоттенхэм" непременно будет цепляться не только ногами, а и зубами за выход в финал, так как трофеев "шпоры" не видали очень давно. Что касается состава, то Маурицио Сарри рискует остаться без помощи целого ряда футболистов, среди которых Виллиан, Педро, Жиру и Ковачич. Их состояние пока оценивается.

Интересные факты перед противостоянием "Тоттенхэм" – "Челси"

Последний раз "Тоттенхэм" выходил в финал Кубка Английской лиги в сезоне 2014/15. Что касается побед, то последняя случилась аж в 2008 году.

В сезоне 2014/15 в финале Кубка лиги "Тоттенхэм" пал как раз от рук "Челси". Кроме того, для "аристократов" текущий полуфинал Кубка лиги станет вторым кряду.

В прошлом сезоне "Челси" и "Тоттенхэм" уже встречались в полуфинале турнира, правда тогда это был Кубок Англии – "аристократы" оказались сильнее шпор (4:2).

Последняя ничья в основное время поединков между "Тоттенхэмом" и "Челси" была зафиксирована 29 ноября 2015 года (0:0) – 8 поединков назад.

Ориентировочные составы

"Тоттенхэм": Газзанига – Трипьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз – Уинкс, Сиссоко – Сон, Эриксен, Алли – Кейн.

"Челси": Кепа – Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон – Канте, Жоржиньо, Баркли – Хадсон-Одои, Азар, Мората.

Прогноз на матч "Тоттенхэм" – "Челси"

Букмекеры отдают предпочтение "шпорам". Коэффициент на победу "Тоттенхэма" равняется 2,19. Шансы "Челси" оценивают в 3,44. В случае ничьи поставленные деньги будут умножаться в 3,7 раза.

"Челси" не проигрывает уже 4 матча кряду, в то время как серия "Тоттенхэма" еще более внушительна – 8 побед в последних 10 матчах. Очевидно, что Маурицио Сарии попробует не допустить ошибок первого матча, но "шпоры" действительно очень сильны. Поражение от "Вулверхэмптона" не вписывается в эту концепцию, но в целом даже оно не повлияло на общие позиции подопечных Поччетино в Англии. Ожидаем зрелищный футбол с обилием борьбы и минимум 3 забитыми голами.

Прогноз Soccernews: обе команды забьют – да (1,7).