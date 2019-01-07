"Тоттенхэм" - "Челси": где и когда смотреть полуфинал Кубка английской лиги

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"Тоттенхэм" - "Челси": где и когда смотреть полуфинал Кубка английской лиги

В рамках полуфинала Кубка английской лиги "Тоттенхэм" примет "Челси".

В АПЛ "шпоры" набрали 48 баллов, отметились 46 голами и заняли 3 место. "Челси" расположился на 3 месте, отставая от "Тоттенхэма" на 4 балла.

Игра пройдет 8 января на "Уэмбли". Начало - в 23:00.

В Великобритании игру покажет Sky Sports Football и Sky Sports Main, в Италии - DAZN Italia, во Франции - beIN Sports 1.

На победу хозяев букмекеры предлагают коэффициент - 2.13, на победу "Челси" - 3.56.

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
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14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
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