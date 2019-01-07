"Тоттенхэм" - "Челси": где и когда смотреть полуфинал Кубка английской лиги

В рамках полуфинала Кубка английской лиги "Тоттенхэм" примет "Челси".

В АПЛ "шпоры" набрали 48 баллов, отметились 46 голами и заняли 3 место. "Челси" расположился на 3 месте, отставая от "Тоттенхэма" на 4 балла.

Игра пройдет 8 января на "Уэмбли". Начало - в 23:00.

В Великобритании игру покажет Sky Sports Football и Sky Sports Main, в Италии - DAZN Italia, во Франции - beIN Sports 1.

На победу хозяев букмекеры предлагают коэффициент - 2.13, на победу "Челси" - 3.56.

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