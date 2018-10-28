"Тоттенхэм" добавил в шорт-лист на зимнее трансферное окно еще одного игрока

Защитник "Сампдории" Йоахим Андерсен может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает The Sun, на 22-летнего датчанина претендует "Тоттенхэм", который готов зимой выложить за него 27 миллионов евро.

Отмечается, что "шпоры" рассматривают Андерсена, как возможную замену Тоби Алдервейрелду.

В этом сезоне Андерсен провел 10 матчей и отметился одной голевой передачей.

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