"Тоттенхэм" добыл три очка в игре с "Ньюкаслом" и вышел на второе место в АПЛ
В рамках 25-го тура АПЛ "Тоттенхэм" переиграл "Ньюкасл". Благодаря этой победе "шпоры" сместили "Манчестер Сити" со второго места, однако "горожане" свою игру проведут завтра.
"Тоттенхэм" - "Ньюкасл" 1:0
Гол: Сон Хын Мин, 83 - 1:0
"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Вертонген, Триппьер, Алдервейрелд, Сиссоко, Уинкс, Ламела (Роуз, 78), Эриксен, Лукас Моура (Льоренте, 60), Сон Хын Мин (Дайер, 89).
"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Лежен, Йедлин, Шер, Хэйден, Ритчи (Баррека, 86), Лонгстафф, Атсу (Кенеди, 82), Рондон, Перес.
Предупреждение: Йедлин (65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Тоттенхэм
|25
|57
|3
|Манчестер Сити
|24
|56
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|24
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11