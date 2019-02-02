"Тоттенхэм" добыл три очка в игре с "Ньюкаслом" и вышел на второе место в АПЛ

Теги тоттенхэмньюкасл юнайтед

"Тоттенхэм" добыл три очка в игре с "Ньюкаслом" и вышел на второе место в АПЛ

В рамках 25-го тура АПЛ "Тоттенхэм" переиграл "Ньюкасл". Благодаря этой победе "шпоры" сместили "Манчестер Сити" со второго места, однако "горожане" свою игру проведут завтра.

"Тоттенхэм" - "Ньюкасл" 1:0

Гол: Сон Хын Мин, 83 - 1:0

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Вертонген, Триппьер, Алдервейрелд, Сиссоко, Уинкс, Ламела (Роуз, 78), Эриксен, Лукас Моура (Льоренте, 60), Сон Хын Мин (Дайер, 89).

"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Лежен, Йедлин, Шер, Хэйден, Ритчи (Баррека, 86), Лонгстафф, Атсу (Кенеди, 82), Рондон, Перес.

Предупреждение: Йедлин (65).

Читайте также: Шопинг-лист олигарха. Оцениваем 19 нападающих "Челси" эпохи Романа Абрамовича. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

У "Реала" возникли трудности с трансфером Милитао

У "Реала" возникли трудности с трансфером Милитао

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 24 61
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 56
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
5 Челси Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 24 33
10 Борнмут Борнмут 24 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 24 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон Саутгемптон 24 23
17 Бернли Бернли 24 23
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
Полная таблица

топ-5 тегов