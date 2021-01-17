"Тоттенхэм" добыл выездную победу над "Шеффилдом"

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"Тоттенхэм" добыл выездную победу над "Шеффилдом"

В 19-м туре АПЛ "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Шеффилд".

Благодаря победе "шпоры" поднялись на четвертое место. От лидирующего "МЮ" их отделяет 3 очка.

"Шеффилд Юнайтед" - "Тоттенхэм" 1:3

Голы: Орье, 5 - 0:1, Кейн, 40 - 0:2, Макголдрик, 59 - 1:2, Ндомбеле, 62 - 1:3

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Стивенс, Иган, Башем (Шарп, 74), Богл, Флек, Ландстрем, Берк (Брюстер, 71), Норвуд (Брайан, 67), Ампаду, Макголдрик.

"Тоттенхэм": Льорис, Регилон (Санчес, 90), Орье, Родон, Дайер, Бергвейн (Лукас Моура, 87), Хейбьерг, Сон Хын Мин (Винисиус, 90), Ндомбеле, Дэвис, Кейн.

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