"Тоттенхэм" добыл выездную победу над "Шеффилдом"
В 19-м туре АПЛ "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Шеффилд".
Благодаря победе "шпоры" поднялись на четвертое место. От лидирующего "МЮ" их отделяет 3 очка.
"Шеффилд Юнайтед" - "Тоттенхэм" 1:3
Голы: Орье, 5 - 0:1, Кейн, 40 - 0:2, Макголдрик, 59 - 1:2, Ндомбеле, 62 - 1:3
"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Стивенс, Иган, Башем (Шарп, 74), Богл, Флек, Ландстрем, Берк (Брюстер, 71), Норвуд (Брайан, 67), Ампаду, Макголдрик.
"Тоттенхэм": Льорис, Регилон (Санчес, 90), Орье, Родон, Дайер, Бергвейн (Лукас Моура, 87), Хейбьерг, Сон Хын Мин (Винисиус, 90), Ндомбеле, Дэвис, Кейн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18