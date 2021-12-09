"Тоттенхэм" договорился о переносе матча с "Брайтоном"

Игра 16-го тура АПЛ "Брайтон" - "Тоттенхэм" будет перенесена на неопределенный срок.

Об этом лондонский клуб сообщил на своем официальном сайте. Изначально матч должен был состояться в воскресенье, 12 декабря.

Напомним, что перенос игры связан со вспышкой коронавируса в "Тоттенхэме". В клубе положительные тесты сдали 8 игроков и 5 сотрудников.

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