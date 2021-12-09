"Тоттенхэм" договорился о переносе матча с "Брайтоном"
Игра 16-го тура АПЛ "Брайтон" - "Тоттенхэм" будет перенесена на неопределенный срок.
Об этом лондонский клуб сообщил на своем официальном сайте. Изначально матч должен был состояться в воскресенье, 12 декабря.
Напомним, что перенос игры связан со вспышкой коронавируса в "Тоттенхэме". В клубе положительные тесты сдали 8 игроков и 5 сотрудников.
Читайте также: УЕФА принял решение о судьбе матча "Тоттенхэм" - "Ренн". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стали известны возможные соперники "Зенита" в Лиге Европы
-
"Локомотив" проиграл "Марселю" и вылетел из еврокубков
-
"Рома" вышла в плей-офф Лиги конференций, "Заря" покидает турнир
-
Определился последний участник плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Спартак" переиграл "Легию" и занял первое место в группе Лиги Европы
Лента новостей
-
Определились все участники плей-офф Лиги Европы
-
Стали известны возможные соперники "Зенита" в Лиге Европы
-
"Селтик" одолел "Бетис", "Байер" и "Вест Хэм" проиграли в своих матчах и другие результаты 6-го тура Лиги Европы
-
"Локомотив" проиграл "Марселю" и вылетел из еврокубков
-
Витория прокомментировал победу над "Легией"
-
"Спартак" показал видео из раздевалки после выхода в плей-офф Лиги Европы
-
Федун высказался о выходе "Спартака" в плей-офф Лиги Европы
-
"Спартак" опубликовал твит в честь Селихова
-
"Тоттенхэм" договорился о переносе матча с "Брайтоном"
-
"Барселона" теряет Депая
-
"Рома" вышла в плей-офф Лиги конференций, "Заря" покидает турнир
-
Определился последний участник плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Наполи" победил "Лестер", "Сосьедад" разгромил ПСВ и другие результаты 6-го тура Лиги Европы
-
"Спартак" переиграл "Легию" и занял первое место в группе Лиги Европы
-
Стали известны подробности переговоров "Барселоны" с "Манчестер Сити" по трансферу Торреса
-
Жорди Альба выбыл до конца года
-
Инсинье может перебраться в МЛС
-
Нагельсманн высказался о перспективах "Барселоны"
-
Экс-игрок "Баварии" и "Ювентуса" объявил о завершении карьеры
-
"Зенит" готовит предложение по нападающему сборной Уругвая
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18