"Тоттенхэм" договорился о переносе матча с "Брайтоном"

Теги тоттенхэмбрайтон & хоув альбионкоронавирус

"Тоттенхэм" договорился о переносе матча с "Брайтоном"

Игра 16-го тура АПЛ "Брайтон" - "Тоттенхэм" будет перенесена на неопределенный срок.

Об этом лондонский клуб сообщил на своем официальном сайте. Изначально матч должен был состояться в воскресенье, 12 декабря.

Напомним, что перенос игры связан со вспышкой коронавируса в "Тоттенхэме". В клубе положительные тесты сдали 8 игроков и 5 сотрудников.

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