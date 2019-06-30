"Тоттенхэм" договорился по трансферу Ндомбеле

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"Тоттенхэм" договорился по трансферу Ндомбеле

"Тоттенхэм" близок к покупке хавбека "Лиона" Танги Ндомбеле.

Как сообщает Telefoot, трансфер 22-летнего француза обойдется "шпорам" в 63 миллиона евро. Стороны обговаривают последние детали сделки.

Отмечается, что футболист заключит с клубом пятилетнее соглашение. Инициатором трансфера стал наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

В минувшем сезоне Ндомбеле забил три гола и отдал 8 ассистов в 49 матчах.

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