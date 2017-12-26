"Тоттенхэм" дома разгромил "Саутгемптон" благодаря хет-трику Харри Кейна

В рамках 20-го тура АПЛ "Тоттенхэм" на своём поле крупно обыграл "Саутгемптон" со счётом 5:2. Хет-триком в составе "шпор" отличился Харри Кейн, ещё по голу забили Деле Алли и Сон Хын Мин, за "святых" отметились Софьян Буфаль и Душан Тадич.

"Тоттенхэм" – "Саутгемптон" - 5:2

Голы: Кейн, 22 - 1:0, Кейн, 39 - 2:0, Алли, 49 - 3:0, Сон Хын Мин, 51 - 4:0, Буфаль, 64 - 4:1, Кейн, 67 - 5:1, Тадич, 82 - 5:2.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Роуз, Орье, Вертонген, Эриксен, Дембеле (Сиссоко, 54), Дайер, Алли (Уинкс, 84), Сон Хын Мин (Ламела, 76), Кейн.

"Саутгемптон": Форстер, Йосида, Таргетт (Маккуин, 77), Стивенс, Худт, Ромеу, Лемина (Габбьядини, 63), Хейбьерг, Буфаль, Редмонд (Тадич, 63), Лонг.

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