"Тоттенхэм" дома спокойно победил "Вест Бромвич"
В Лондоне завершился матч 23 тура АПЛ. "Тоттенхэм" встречался с аутсайдером чемпионата "Вест Бромвичем". Игра закономерно закончилась победой "шпор". Итоговый счет - 2:0.
Стоит отметить, что первый гол забил Харри Кейн, который пропустил некоторое время из-за травмы. Подопечный Моуринью набирают 36 очков и занимают 7 строчку в турнирной таблице. Гости довольствуются предпоследним, 19 местом, имея в активе лишь 12 баллов.
"Тоттенхэм" - "Вест Бромвич" 2:0 (0:0)
Голы: Кейн, 54 - 1:0, Сон Хын Мин, 58 - 2:0
"Тоттенхэм": Льорис, Дэвис, Санчес, Алдервейрелд, Орье (Доэрти, 68), Ндомбеле, Хейбьерг, Лукас Моура, Ламела (Бергвейн, 74), Сон Хын Мин (Скарлетт, 90+4), Кейн.
"Вест Бромвич": Джонстон, Аджайи, Бартли, Таунсенд, Мэйтленд-Найлз, Галлахер, Снодграсс (Матеус Перейра, 80), Сойерс (Йокушлу, 78), Пелтьер, Диань, Грант (Филлипс, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18