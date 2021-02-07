"Тоттенхэм" дома спокойно победил "Вест Бромвич"

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"Тоттенхэм" дома спокойно победил "Вест Бромвич"В Лондоне завершился матч 23 тура АПЛ. "Тоттенхэм" встречался с аутсайдером чемпионата "Вест Бромвичем". Игра закономерно закончилась победой "шпор". Итоговый счет - 2:0.
Стоит отметить, что первый гол забил Харри Кейн, который пропустил некоторое время из-за травмы. Подопечный Моуринью набирают 36 очков и занимают 7 строчку в турнирной таблице. Гости довольствуются предпоследним, 19 местом, имея в активе лишь 12 баллов. 

"Тоттенхэм" - "Вест Бромвич" 2:0 (0:0)

Голы: Кейн, 54 - 1:0, Сон Хын Мин, 58 - 2:0

"Тоттенхэм": Льорис, Дэвис, Санчес, Алдервейрелд, Орье (Доэрти, 68), Ндомбеле, Хейбьерг, Лукас Моура, Ламела (Бергвейн, 74), Сон Хын Мин (Скарлетт, 90+4), Кейн.

"Вест Бромвич": Джонстон, Аджайи, Бартли, Таунсенд, Мэйтленд-Найлз, Галлахер, Снодграсс (Матеус Перейра, 80), Сойерс (Йокушлу, 78), Пелтьер, Диань, Грант (Филлипс, 69).

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