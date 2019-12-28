"Тоттенхэм" досрочно вернёт из аренды в "Лидс Юнайтед" Кларка

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"Тоттенхэм" досрочно вернёт из аренды в "Лидс Юнайтед" Кларка

"Тоттенхэм" планирует вернуть из аренды с "Лидс Юнайтед" форварда Джека Кларка, передает Sky Sports.

19-летний футболист перешел в стан "шпор" этим летом из "Лидса", но сразу же был отдан в аренду клубу. Этой зимой Кларк перейдет в лондонскую команду.

В этом сезоне футболист участвовал в 1 матче Чемпионшипа, не отметившись результативными действиями.

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