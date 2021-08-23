"Тоттенхэм" достиг соглашение по трансферу Папе Сарра

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"Тоттенхэм" достиг соглашение по трансферу Папе СарраФото: инстаграм Сарра/Автор неизвестен

Молодой полузащитник "Метца" Папе Сарр в ближайшее время станет игроком "Тоттенхэма", сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка находится на заключительном этапе. Отмечается, что между клубами уже достигнуто устное соглашение.

Сейчас обсуждается, что Сарр останется во французском клубе еще на один сезон.

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