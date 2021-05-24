"Тоттенхэм" думает над возвращением Почеттино
Фото: инстаграм "ПСЖ"/Автор неизвестен
Как сообщает The Independent, "Тоттенхэм" ведет поиски нового главного тренера.
По информации источника, некоторые руководство лондонцев считает, что клубу стоит вернуть Маурисио Почеттино, который сейчас работает в "ПСЖ".
"Шпоры" полагают, что работа с парижанами складывается для тренера тяжелее, чем ожидалось, и поэтому он может согласиться на возвращение. Президент "Тоттенхэм" Дэниэл Леви считает, что нужно пригласить такого специалиста, назначение которого вызовет энтузиазм у фанатов.
Напомним, что Почеттино возглавлял лондонский клуб с 2014 по 2019 год.
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