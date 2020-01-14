"Тоттенхэм" этой зимой хочет приобрести форварда и хавбека

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"Тоттенхэм" этой зимой хочет приобрести форварда и хавбека

"Тоттенхэм" планирует приобрести нескольких игроков в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Independent.

Главный тренер команды Жозе Моуринью хочет найти подходящую замену травмированному форварду Харри Кейну и полузащитнику Кристиану Эриксону, на которого претендует несколько клубов.

Португалец рассматривает кандидатуры Кшиштофа Пионтека, Фернандо Льоренте, Кристиана Бентеке.

После 22 туров АПЛ "Тоттенхэм" занимает 8 место в турнирной таблице.

А еще: "Тоттенхэм" согласовал первый зимний трансфер| http://soccernews.ru
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