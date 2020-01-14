"Тоттенхэм" этой зимой хочет приобрести форварда и хавбека
"Тоттенхэм" планирует приобрести нескольких игроков в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Independent.
Главный тренер команды Жозе Моуринью хочет найти подходящую замену травмированному форварду Харри Кейну и полузащитнику Кристиану Эриксону, на которого претендует несколько клубов.
Португалец рассматривает кандидатуры Кшиштофа Пионтека, Фернандо Льоренте, Кристиана Бентеке.
После 22 туров АПЛ "Тоттенхэм" занимает 8 место в турнирной таблице.
А еще: "Тоттенхэм" согласовал первый зимний трансфер| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|22
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|3
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|22
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|4
|Челси
|22
|39
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|Манчестер Юнайтед
|22
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|6
|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Тоттенхэм
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|22
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|Арсенал Лондон
|22
|28
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|Эвертон
|22
|28
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|22
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|22
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|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
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|Борнмут
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|20
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|22
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