"Тоттенхэм" – "Эвертон" - 4:0 (обзор)

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"Тоттенхэм" – "Эвертон" - 4:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 23-го тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Эвертоном".

Не пропустите: "Тоттенхэм" без проблем разобрался с "Эвертоном". | http://soccernews.ru

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6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
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20 Суонси Сити 17 12
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