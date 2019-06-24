"Тоттенхэм" - фаворит в борьбе за Себальоса, которого "Реал" оценивает в 50 миллионов евро

"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за полузащитника "Реала" Дани Себальоса, сообщает AS.

По сведениям издания, английский клуб лучше всех продвинулся по трансферу игрока. "Реал" не прочь продать футболиста, но хочет получить за него не менее 50 миллионов евро. Главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан не рассчитывает на испанца, поэтому готов отпустить его даже без опции обратного трансфера. Также хавбеком интересуется "Милан".

В минувшем сезоне 22-летний Себальос провел за "Реал" 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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