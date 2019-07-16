"Тоттенхэм" готов купить Бэйла
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл этим летом может вернуться в "Тоттенхэм", сообщает Marca.
По сведениям издания, "шпоры" выразили готовность купить футболиста, которому сегодня исполняется 30 лет, за 50-60 миллионов евро.
При этом лондонский клуб дал понять, что зарплата валлийца в размере 17 миллионов евро в год им не по карману. Они могут предложить не более 8,5 миллионов за сезон.
Напомним, что Бэйл не входит в планы тренерского штаба "Реала", однако до сих пор предложений по нему не поступало.
Контракт игрока с "бланкос" рассчитан до лета 2022 года. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.
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