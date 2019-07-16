"Тоттенхэм" готов купить Бэйла

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"Тоттенхэм" готов купить Бэйла

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл этим летом может вернуться в "Тоттенхэм", сообщает Marca.

По сведениям издания, "шпоры" выразили готовность купить футболиста, которому сегодня исполняется 30 лет, за 50-60 миллионов евро.

При этом лондонский клуб дал понять, что зарплата валлийца в размере 17 миллионов евро в год им не по карману. Они могут предложить не более 8,5 миллионов за сезон.

Напомним, что Бэйл не входит в планы тренерского штаба "Реала", однако до сих пор предложений по нему не поступало.

Контракт игрока с "бланкос" рассчитан до лета 2022 года. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

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Комментарии

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chester_field
chester_field

а может на эриксена обменять

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Переса и лысого шарлатана на мыло!
Переса и лысого шарлатана на мыло!

Молодец Бейл, продолжай и дальше доить матритскую помойку)))))))))))))))))

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OkTawius
Димон

нужно запаковывать и отправлять первым же рейсом, ещё и бутылку хорошего вина Леви передать

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Mutaloff
Mutaloff

Правильно мыслишь,да еще и доплатить!

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