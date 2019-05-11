"Тоттенхэм" готов купить полузащитника "Барселоны" Гомеша за 30 миллионов евро

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"Тоттенхэм" готов купить полузащитника "Барселоны" Гомеша за 30 миллионов евро

Полузащитник "Барселоны" Андре Гомеш этим летом может перейти в "Тоттенхэм". Об этом пишет Diario Sport.

По данным издания, лондонский клуб намерен предложить каталонцам за 25-летнего футболиста 30 миллионов евро.

"Тоттенхэм" уже встретился с агентами Гомеша. Сам португалец положительно отнесся к данному предложению. 

Футболист перешел в "Барселону" из "Валенсии" в 2016 году за 30 миллионов евро. С лета 2018-го полузащитник выступает в "Эвертоне" на правах аренды.

В нынешнем сезоне он участвовал в 28 матчах, в которых забил один гол и сделал 2 ассиста.

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